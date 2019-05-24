2019-05-24T15:33:34+03:00
Общество

На тульских кладбищах продолжают наводить порядок

Виктория ЯКУШИНА
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Сегодня, 24 мая, работы по уборке кладбищ в Туле проводятся на шести объектах.

На Горняцком кладбище производится сбор мусора, задействовано два специалиста. В с. Высокое работает ломовоз и один специалист – производится вывоз мусора. В Петелино работают пять человек – выполняют сбор мусора и распил аварийного дерева.

На кладбище №3 окашивают траву (задействовано два человека). На кладбище №1 шесть человек собирают мусор, также работает трактор с прицепом. Вывозят мусор и на кладбище в д. Лобынское, задействованы КамАЗ и погрузчик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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