С 20 июня по ряду адресов в Туле будет введен запрет остановки транспорта
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Для обеспечения безопасности дорожного движения, а также обеспечения беспрепятственного проезда транспорта, администрацией города Тулы принято решение об установке дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» по ул. Генерала Маргелова в районе памятника В.Ф. Маргелову, а также на въезде в Центральный районный суд города Тулы со стороны ул. Комсомольской.
Кроме того, будет ограничена остановка и стоянка транспорта, кроме автобусов, на остановке городского общественного транспорта «Областной роддом».
Запрет остановки и стоянки будет введен в действие с 20 июня 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU