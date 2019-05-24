2019-05-24T14:27:33+03:00
Общество

В Туле проводится инвентаризация зеленых насаждений

Контрольные мероприятия проводятся по поручению главы администрации города Евгения Авилова в рамках практики студентов Крапивенского лесхоз-техникума
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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Ранее глава администрации Тулы Евгений Авилов поручил провести работу по инвентаризации зеленых насаждений, выявить больные деревья, подлежащие лечению либо замене на саженцы с закрытой корневой системой. Помимо этого, контрольные мероприятия позволят создать электронную базу для учета растений в случае их незаконной вырубки.

Для проведения подобных испытаний приглашены студенты Крапивенского лесхоз-техникума – они проходят практику в управлении благоустройства администрации города Тулы. В рамках практики под руководством научного руководителя ребята проводят инвентаризацию зеленых насаждений на центральных улицах города. Они фиксируют данные о высоте дерева, диаметре ствола, его состояния с привязкой к адресу. После проведения работы по сбору информации все данные будут переданы в управление по благоустройству для внесения в специальную электронную базу.

Работы стартовали с проспекта Ленина – здесь уже выявлено порядка 20 деревьев, требующих лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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