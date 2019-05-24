В Туле совершено нападение на сотрудника полиции: возбуждено уголовное дело
Напомним, утром 24 мая 2019 года, в поселке Косая Гора неизвестные напали на сотрудника полиции.
В СУ СКР по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Покушение на убийство".
Как выяснилось, неустановленные лица около дома 45 по Орловскому шоссе отобрали у полицейского табельное оружие, несколько раз выстрелили в стража порядка и бросили огнестрел рядом.
В настоящее время потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение.
- На месте происшествия работает следственно-оперативная группа следователей следственного управления, сотрудники полиции, и.о. руководителя следственного управления Усов В.В., начальник УМВД России по Тульской области Галкин С.А., эксперты, - сообщили в регионального следкоме.
Задействованы подразделения сил специального назначения Управления Росгвардии по Тульской области.
Расследование уголовного дела продолжается.
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