29 мая передвижная приемная продолжит работу в Заречье

СЕГОДНЯ 12:37 2019-05-24T12:37:07+03:00

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Обращения туляков будут приниматься с 10:00 по адресу: Зареченский округ, территория «Плеханово», ул. Заводская, д. 16.

С июня 2014 года по поручению главы администрации города Тулы Евгения Авилова и в рамках программы «Открытый регион 71» начала работу передвижная приемная администрации города «Открытый муниципалитет», которая выезжает в отдаленные районы города. Это позволило повысить эффективность работы с обращениями граждан и обеспечить обратную связь с населением.

ИСТОЧНИК KP.RU