2019-05-24T10:23:59+03:00
Общество

В Туле разыскивают пропавшего мужчину

Виктория ЯКУШИНА
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В Туле разыскивают 61-летнего Радика Тагировича Шакирова.

Известно, что 20 мая 2019 года, около в 19:30, он ушел из дома и не вернулся.

Приметы мужчины: рост 175 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы седые, короткие, залысина на лбу.

Был одет: чёрная матерчатая куртка на молнии, джинсы светло-синие, ботинки чёрные

С собой: темный рюкзак.

Если вы что-либо знаете об этом человеке - просьба сообщить по телефонам: 8 (800) 700- 54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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