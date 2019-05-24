В Туле разыскивают пропавшего мужчину
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В Туле разыскивают 61-летнего Радика Тагировича Шакирова.
Известно, что 20 мая 2019 года, около в 19:30, он ушел из дома и не вернулся.
Приметы мужчины: рост 175 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы седые, короткие, залысина на лбу.
Был одет: чёрная матерчатая куртка на молнии, джинсы светло-синие, ботинки чёрные
С собой: темный рюкзак.
Если вы что-либо знаете об этом человеке - просьба сообщить по телефонам: 8 (800) 700- 54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU