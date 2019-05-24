Туляков просят помочь опознать потерявшую память женщину

СЕГОДНЯ 10:18 2019-05-24T10:18:59+03:00

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30 марта 2015 года в городе Щекино Тульской области нашли женщину. Вот уже более четырех лет она она находится в медицинском учреждении и страдает потерей памяти. Женщина называет себя Рая, Раэля (не исключены другие варианты).

Поисковый отряд «Лиза Алерт» пытает найти ее близких и родных.

Приметы женщины: на вид примерно 40-50 лет, рост 170 см, плотного телосложения, глаза карие, волосы темные, короткая стрижка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщить по телефону: 8 800 700 54 52.

ИСТОЧНИК KP.RU