За сутки в Туле произошло 23 ДТП
За минувшие сутки в Туле произошел один пожар, пострадавших нет, произошло 23 ДТП, в которых пострадало три человека, погибших нет.
Служба спасения выезжала на вызовы восемь раз.
В ЕДДС города Тулы поступило 872 обращения граждан. По газоснабжению аварийных отключений не было.
По холодному водоснабжению зафиксировано одно аварийное отключение, произошел порыв трубопровода в с. Хрущево. В нормативный срок порыв был устранен, водоснабжение населенного пункта восстановлено.
По электроснабжению также зафиксировано одно аварийное отключение. Из-за короткого замыкания были обесточены 13 жилых домов по ул. М. Горького в Туле. В течение 20 минут аварию устранили, электроснабжение было восстановлено.
ИСТОЧНИК KP.RU