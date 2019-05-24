За сутки в Туле произошло 23 ДТП

СЕГОДНЯ 10:45 2019-05-24T10:15:02+03:00

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки в Туле произошел один пожар, пострадавших нет, произошло 23 ДТП, в которых пострадало три человека, погибших нет.

Служба спасения выезжала на вызовы восемь раз.

В ЕДДС города Тулы поступило 872 обращения граждан. По газоснабжению аварийных отключений не было.

По холодному водоснабжению зафиксировано одно аварийное отключение, произошел порыв трубопровода в с. Хрущево. В нормативный срок порыв был устранен, водоснабжение населенного пункта восстановлено.

По электроснабжению также зафиксировано одно аварийное отключение. Из-за короткого замыкания были обесточены 13 жилых домов по ул. М. Горького в Туле. В течение 20 минут аварию устранили, электроснабжение было восстановлено.

ИСТОЧНИК KP.RU