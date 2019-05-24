В Тульской области пьяный мужчина пытался похитить сумку у незнакомки

СЕГОДНЯ 09:39 2019-05-24T09:39:10+03:00

Дело в отношении него будет рассмотрено судом

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Житель Тульской области пойдет под суд за покушение на грабеж.

Как выяснилось, 15 марта 2019 года, пьяный мужчина был около одного из домов по улице 50 лет Октября п. Одоев Тульской области. Мимо шла незнакомка, и туляк решил ее ограбить. Мужчина схватил за ремень сумку, висящую на плече женщины, и потребовал отдать ее ему. Потерпевшая отказалась выполнить требование обвиняемого и схватила сумку двумя руками. Мужчина стал угрожать ей расправой.

Происходящее заметил прохожий и потребовал пьяного мужчину оставить женщину в покое. Но дебошир не послушался, начал материться и толкнул гражданку не менее двух раз в левое плечо. В итоге, ему удалось вырвать сумку из рук женщины.

Похитив имущество, гражданин попытался сбежать, но его задержал житель поселка Одоев.

В настоящее время горе-грабитель заключен под стражу, сообщили в Управлении судебного департамента Тульской области.

Дело в отношении него будет рассмотрено Одоевским районным судом Тульской области.

Ему грозит наказание в виде принудительных работам на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU