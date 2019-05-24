2019-05-24T09:39:10+03:00
Происшествия

В Тульской области пьяный мужчина пытался похитить сумку у незнакомки

Дело в отношении него будет рассмотрено судом
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Житель Тульской области пойдет под суд за покушение на грабеж.

Как выяснилось, 15 марта 2019 года, пьяный мужчина был около одного из домов по улице 50 лет Октября п. Одоев Тульской области. Мимо шла незнакомка, и туляк решил ее ограбить. Мужчина схватил за ремень сумку, висящую на плече женщины, и потребовал отдать ее ему. Потерпевшая отказалась выполнить требование обвиняемого и схватила сумку двумя руками. Мужчина стал угрожать ей расправой.

Происходящее заметил прохожий и потребовал пьяного мужчину оставить женщину в покое. Но дебошир не послушался, начал материться и толкнул гражданку не менее двух раз в левое плечо. В итоге, ему удалось вырвать сумку из рук женщины.

Похитив имущество, гражданин попытался сбежать, но его задержал житель поселка Одоев.

В настоящее время горе-грабитель заключен под стражу, сообщили в Управлении судебного департамента Тульской области.

Дело в отношении него будет рассмотрено Одоевским районным судом Тульской области.

Ему грозит наказание в виде принудительных работам на срок до пяти лет либо лишения свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
29 мая передвижная приемная продолжит работу в Заречье
В Туле неизвестный с оружием напал на полицейского
В Туле разыскивают пропавшего мужчину
Ранним утром в тульском Скуратово сгорели две дачи и сарай
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 лучших Интернет-банков для бизнеса – Business Online Banking 2019
За сутки в Туле произошло 23 ДТП
Туляков просят помочь опознать потерявшую память женщину
Житель Тульской области до смерти забил свою мать
Выпуск городского пассажирского транспорта на линии составляет более 90%
Погода в Туле 24 мая: дождь и ветер
Мост через Упу и путепровод через железную дорогу в рамках расширения Восточного обхода начнут ремонтировать в июне 2019 года
Из-за велопарада в Туле будет ограничено движение
Лучшим работникам библиотек вручат «Библиотечных Оскаров»
Юрий Цкипури поздравил учеников центра образования №32 с окончанием школы
Тульские силовики провели антитеррористическое учение