Житель Тульской области до смерти забил свою мать

СЕГОДНЯ 09:25 2019-05-24T09:25:30+03:00

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Ленинский районный суд Тульской области рассмотрел уголовное дело в отношении мужчины, убившего свою мать.

Трагедия произошла 2 февраля 2019 года. Мужчина, будучи пьяным, повздорил с матерью и жестоко ее избил: 8 ударов по спине и груди, не менее 2 ударов в область шеи, не менее 2 в голову, не менее 2 ударов по рукам и ногам.

В результате женщина умерла на месте.

На суде туляк полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Его признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке, сообщили в Управлении судебного департамента в Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU