Мост через Упу и путепровод через железную дорогу в рамках расширения Восточного обхода начнут ремонтировать в июне 2019 года
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Начало строительства еще одного значимого объекта - моста через р. Упу и путепровода через железную дорогу в рамках расширения Восточного обхода начнется в этом году. Таким было поручение губернатора Алексея Дюмина.
Проект воплотят в жизнь за два года. Стоимость работ составит порядка 800 млн рублей, из которых в 2019 году из федерального бюджета выделяется 150 млн.
К началу строительно-монтажных работ подрядчик приступит в июне 2019 года после подписания контракта.
Срок их окончания – октябрь 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU