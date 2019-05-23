2019-05-23T17:24:59+03:00
Общество

Лучшим работникам библиотек вручат «Библиотечных Оскаров»

Церемония награждения пройдет 27 мая в 11.00 в библиотечно-информационном комплексе по адресу: Красноармейский пр-т, д. 1
Виктория ЯКУШИНА
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В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 27 мая 1995 года № 539, 27 мая празднуется общероссийский День библиотек. Этот праздник учрежден в связи с 200-летием со дня открытия первой государственной общедоступной библиотеки России.

Для библиотечных специалистов общероссийский День библиотек – важный профессиональный праздник, особенно в год, когда Тула объявлена библиотечной столицей России и принимала Всероссийский библиотечный конгресс: XXIV Ежегодную Конференцию Российской библиотечной ассоциации!

27 мая библиотекарей поздравят представители администрации города Тулы, управления культуры и туризма, издательского отдела Тульской епархии.

В преддверии общероссийского Дня библиотек Тульская библиотечная система в четвертый раз провела конкурс профессионального мастерства «Библиотечный Оскар - 2019».

В этот день состоится торжественное вручение «Библиотечных Оскаров» победителям.

Традиционно в общероссийский День библиотек вручается главная библиотечная премия «За большой вклад в развитие тульских библиотек», учрежденная администрацией города Тулы. Она вручается лучшим библиотекарям, чья творческая и просветительская деятельность имеет общественную значимость.

Также будет объявлено имя лауреата премии «Служение через книгу».

В рамках праздника пройдет церемония награждения лучших работников Тульской библиотечной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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