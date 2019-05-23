Лучшим работникам библиотек вручат «Библиотечных Оскаров»
В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 27 мая 1995 года № 539, 27 мая празднуется общероссийский День библиотек. Этот праздник учрежден в связи с 200-летием со дня открытия первой государственной общедоступной библиотеки России.
Для библиотечных специалистов общероссийский День библиотек – важный профессиональный праздник, особенно в год, когда Тула объявлена библиотечной столицей России и принимала Всероссийский библиотечный конгресс: XXIV Ежегодную Конференцию Российской библиотечной ассоциации!
27 мая библиотекарей поздравят представители администрации города Тулы, управления культуры и туризма, издательского отдела Тульской епархии.
В преддверии общероссийского Дня библиотек Тульская библиотечная система в четвертый раз провела конкурс профессионального мастерства «Библиотечный Оскар - 2019».
В этот день состоится торжественное вручение «Библиотечных Оскаров» победителям.
Традиционно в общероссийский День библиотек вручается главная библиотечная премия «За большой вклад в развитие тульских библиотек», учрежденная администрацией города Тулы. Она вручается лучшим библиотекарям, чья творческая и просветительская деятельность имеет общественную значимость.
Также будет объявлено имя лауреата премии «Служение через книгу».
В рамках праздника пройдет церемония награждения лучших работников Тульской библиотечной системы.
ИСТОЧНИК KP.RU