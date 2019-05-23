Юрий Цкипури поздравил учеников центра образования №32 с окончанием школы

СЕГОДНЯ 17:22 2019-05-23T17:22:05+03:00

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В четверг, 23 мая, в центре образования №32 состоялся праздник последнего звонка. Поздравить ребят с окончанием школы пришли Глава города Тулы Юрий Цкипури, помощник депутата Государственной Думы Виктора Дзюбы Инна Шевелева, заместитель начальника главного управления по Привокзальному округу по социальной политике Ирина Пилипенко, учителя, родители.

Мэр города обратился к одиннадцатиклассникам.

– Сегодня у вас особенный день – прощание со школой. Уверен, годы учебы были наполнены замечательными незабываемыми событиями, яркими моментами, интересными занятиями и новыми открытиями. Вы защищали честь школы на спортивных состязаниях, предметных олимпиадах, творческих конкурсах. И сегодня вы – гордость школы, ее главные герои, – отметил Юрий Иванович. – Дорогие ребята! Вам повезло, что ваша юность приходится на время грандиозных свершений: Тула становится все более привлекательной для молодежи. Одна из приоритетных задач, которая поставлена Губернатором Тульской области Алексеем Геннадьевичем Дюминым – создавать условия для развития вашего потенциала. Именно поэтому вкладываются значительные средства в модернизацию школ, возводятся новые спортивные объекты и открываются креативные пространства для дополнительного образования и досуга. На сегодняшний день у нас открыто 17 мини-технопарков, работают «Квантроиум», «Эксперименторий», творческий индустриальный кластер «Октава».

Слова особой благодарности были адресованы учителям и родителям.

– Море цветов и искренние благодарные улыбки ребят – главная награда за преданность профессии, безграничную любовь к детям и подвижнический труд. Низкий вам поклон, уважаемые педагоги, за тот вклад, что вы вносите в воспитание будущих поколений, – подчеркнул градоначальник. – По-особому торжественен этот день и для родителей, дедушек и бабушек. Вместе с вами, ребята, они прошли годы школьной жизни: радовались вашим успехам, проникались неудачами. Цените их любовь и поддержку.

Юрий Цкипури пожелал всем оптимизма, удачи и веры в себя.

Со словами напутствия к выпускникам обратилась Инна Шевелева. Она также вручила учителям, родителям и лучшим учащимся благодарности и благодарственные письма.

ИСТОЧНИК KP.RU