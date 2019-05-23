2019-05-23T17:21:04+03:00
Общество

Тульские силовики провели антитеррористическое учение

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

21 и 22 мая 2019 года на объекте с массовым пребыванием людей - ООО «Полипласт Новомосковск», под руководством регионального оперативного штаба прошло антитеррористическое учение с привлечением подразделений правоохранительных органов, силовых структур и органов исполнительной власти региона.

В ходе проведенного тактико-специального учения отработаны мероприятия по ситуационному реагированию сил и средств на угрозу и совершение террористического акта, а также проверена готовность к проведению контртеррористической операции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода в Туле 24 мая: дождь и ветер
Мост через Упу и путепровод через железную дорогу в рамках расширения Восточного обхода начнут ремонтировать в июне 2019 года
Из-за велопарада в Туле будет ограничено движение
Лучшим работникам библиотек вручат «Библиотечных Оскаров»
Юрий Цкипури поздравил учеников центра образования №32 с окончанием школы
Евгений Авилов встретился с жителями Пролетарского округа
Огнеборцы спасли тридцать человек на пожаре в тульской многоэтажке
В рамках нацпроекта в Тульской области будут отремонтированы 62 дороги
В Тульской области "Опель" насмерть сбил ребенка
В Туле светофоры подключают к резервным источникам питания
Роспотребнадзор проверяет качество еды в детских лагерях Тульской области
Гроза не отступает: МЧС опубликовало новое метепредупреждение
В Тульской области лже-соцработники обменяли пенсионерке деньги на «билеты банка приколов»
Полицейские разыскивают причастных к поджогам авто в Тульской области
Житель Тульской области обокрал дом соседа
В Тульской области 38-летний мужчина обвиняется в убийстве
В усадьбе Мосоловых открылась выставка оружия XVI-XVII веков, посвященная 500-летию Тульского кремля
«Ростелеком» за 2018 год отбил более 700 тысяч кибератак на инфраструктуру клиентов
Тульский «Арсенал» прошел в «Лигу Европы»
Житель Тульской области застрелил из револьвера дебошира с ракетницей
В Туле продолжаются работы по благоустройству
Тула присоединится к Всероссийскому велопараду
Алексей Дюмин поздравил выпускников с Последним звонком
Юрий Цкипури и Евгений Авилов поздравили юных туляков с праздником Последнего звонка
В реке Солова утонул мужчина