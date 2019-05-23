Тульские силовики провели антитеррористическое учение

СЕГОДНЯ 17:21 2019-05-23T17:21:04+03:00

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21 и 22 мая 2019 года на объекте с массовым пребыванием людей - ООО «Полипласт Новомосковск», под руководством регионального оперативного штаба прошло антитеррористическое учение с привлечением подразделений правоохранительных органов, силовых структур и органов исполнительной власти региона.

В ходе проведенного тактико-специального учения отработаны мероприятия по ситуационному реагированию сил и средств на угрозу и совершение террористического акта, а также проверена готовность к проведению контртеррористической операции.

ИСТОЧНИК KP.RU