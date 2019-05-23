Из-за велопарада в Туле будет ограничено движение

СЕГОДНЯ 17:32 2019-05-23T15:33:38+03:00

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В связи с проведением 26 мая Тульского велопарада, приуроченного к Единому дню велопарадов в России, вводятся ограничения движения и остановки транспорта.

Будет запрещена с 22:00 25.05.2019 до 13:00 26.05.2019 остановка и стоянка всех видов транспортных средств по ул. Первомайской на участке от ул. Фрунзе до ул. Д. Ульянова, по ул. Д. Ульянова на участке от ул. Первомайской до ул. Ф. Смирнова, по ул. Ф.Смирнова, по ул. Мосина, по ул. Никитской, по ул. Менделеевской на участке от ул. Никитской до ул. Советской, в Чапаевском проезде, по ул. Староникитской на участке от ул. Советской до ул. Л. Толстого, по ул. Л.Толстого на участке от ул. Пирогова до ул. Тимирязева, по ул. Тимирязева на участке от ул. Л.Толстого до ул. Агеева.

Ограничено движение всех видов транспортных средств 26.05.2019 с 08:00 до 13:00 по ул. Первомайской на участке от ул. Фрунзе до ул. Д. Ульянова, по ул. Д. Ульянова на участке от ул. Первомайской до ул. Ф. Смирнова, по ул. Ф.Смирнова, по ул. Мосина, по ул. Никитской, по ул. Менделеевской на участке от ул. Никитской до ул. Советской, в Чапаевском проезде, по ул. Староникитской на участке от ул. Советской до ул. Л. Толстого, по ул. Л. Толстого на участке от ул. Пирогова до ул. Тимирязева, по ул. Тимирязева на участке от ул. Л. Толстого до ул. Агеева.

Движение городского пассажирского транспорта на период проведения велопарада будет осуществляться по измененной схеме.

ИСТОЧНИК KP.RU