Огнеборцы спасли тридцать человек на пожаре в тульской многоэтажке

СЕГОДНЯ 15:29 2019-05-23T15:29:46+03:00

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22 мая 29019 года, в 20:43 в службу спасения сообщили о задымлении на лестничной клетке жилого десятиэтажного дома по улице Перекопской в городе Туле.

К месту возгорания оперативно были направлены силы и средства ближайших пожарно-спасательных подразделений. На момент прибытия спасателей в здании наблюдалось сильное задымление, а в трехкомнатной квартиры на шестом этаже полыхало пламя.

Создалась реальная угроза распространения огня на соседние этажи. Для обследования помещений, локализации пожара и оказания помощи людям были задействованы звенья газодымозащитной службы.

Пожар удалось локализовать к 21:00. В результате пожара в пострадавшей квартире выгорела комната площадью 24 квадратных метра. Бригаде скорой медицинской помощи была передана пострадавшая женщина.

Газодымозащитники, с применением спасательных устройств, по лестничному маршу вывели 30 человек, в том числе 6 детей. Огнеборцам удалось оперативно предотвратить распространение пожара на соседние квартиры и оградить жителей от опасных факторов огня.

Причина возгорания еще будет установлена. Но уже сейчас, производя предварительный разбор пожара, огнеборцы отмечают - работу спасателей значительно осложняло то обстоятельство, что подъезд к дому спецтехники был крайне затруднен припаркованными автомобилями.

ИСТОЧНИК KP.RU