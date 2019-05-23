Евгений Авилов встретился с жителями Пролетарского округа

СЕГОДНЯ 15:47 2019-05-23T15:30:04+03:00

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Встреча главы администрации города Тулы с жителями состоялась накануне в центре образования № 22 – Лицее искусств.

Перед началом встречи работал консультационный центр, жители могли задать вопросы, касающиеся всех отраслей и подразделений администрации города, а также подведомственных учреждений, ресурсоснабжающих организаций, УК.

Были подведены итоги работы в этом году и озвучены планы на 2019 год.

Так, была проведена работа по обращениям жителей, поступившим в ходе прошлой встречи. В частности, по обращению Натальи Ивановны отремонтирован мост по ул. Баженова от центра образования № 60 до центра образования № 40 по ул. Бондаренко. По обращению Анастасии Михайловны установлены элементы игрового оборудования на детской площадке во дворе дома 7 по улице Хворостухина. По обращению Алексея Васильевича в районе СНТ «Медик» ликвидирована стихийная свалка твердых бытовых отходов.

В текущем году по программе «Формирование современной городской среды» пройдет благоустройству дворовых территорий:

- ул. Баженова, д. 12а, ул. Кутузова, 17а, Кутузова, 21,

- ул. Матросова, д. 27,

- ул. Кирова, д. 169.

В программу «Народный бюджет-2019» вошли 18 объектов – асфальтирование и щебенение дорог, ремонт подъездов, зданий социальных объектов.

По программе «Капитальный ремонт» в 2019 году будет отремонтирован 91 дом – ремонт кровли, фасадов, систем электро-, водо- и теплоснабжения.

По программе «Большая Тула – Светлый город» работы пройдут в д. Барыбинка, на Веневском шоссе от ул. Каширской до въездной стелы «Тула», в д. Мыза от д. 39 до д. 61.

Запланировано асфальтирование дорог:

-ул. Калинина (от ул. Ложевой до ул. Каракозова),

- Торховский проезд,

- ул. Майская,

- ул. Глухополянская (от д. 24 а до ост. «Областной роддом»),

- ул. Марата (от ул. Епифанской до Пролетарской набережной),

- ул. Декабристов (от Калинина до Степанова),

- ул. Плеханова (от ул. Калинина до д.159 по ул. Плеханова),

- ул. Фабричная,

-1 км от автодороги Тула-Шатск (с. Частое) (Частинский ФАП),

- проезд между д. 14 и д 12 по ул. Вильямса,

- ул. Серова от ул. Кирова до д.8 по ул. Серова,

- ул. Хворостухина от ул. Вильямса до ул. Бондаренко,

- ул. Пролетарская (от ул. Ложевой до подхода к Чулковскому мосту по ул. Советской),

- ул. Пржевальского,

- ул. Д. Гумилевской (от ул. Пржевальского до поворота на ПАО «Тулачермет»),

- ул. Новотульская,

- ул. Бондаренко,

- Новомедвенский проезд (от ул. Щегловская Засека до ул. Бондаренко),

- ул. Ватутина, от ул. Газовой до СНТ № 7 АК «Тулачермет»,

- ул. Бабякина, ул. Бункерная от дома 55 до дома 61, ул. Прудная, от дома 19 до ул. Бункерной,

- участок от дома 8 до дома 33 по улице Шоссейной, пос. Молодежный.

Планируется ремонт дорог в щебне:

- от трассы до д. Георгиевское и по деревне,

- 2-й Бытовой проезд,

- 4-й Дачный проезд,

- ул. Яблочкова от д. 61 до д. 2а по пер. Краснодонцев,

- от д. Марьино до п. Шатск,

- от д. Морозовка до д. Пещерово,

- д. Акулинино,

- с. Дорофеево,

- с. Верхние Присады.

Пройдет ремонт тротуаров:

- ул. Волкова от ул. Металлургов до ул. Кутузова,

- ул. М. Мазая от ул. Ак. Бардина до ул. Гайдара,

- участок от д. 22 к.1 по ул. Фучика до д. 26 к.2,

- Щегловская Засека от ДК «ВОС» до Новомедвенского проезда,

- ул. Чаплыгина от ул. Кутузова до ул. Приупской,

- вдоль автодороги от НПЦ «Фитогенетика» до федеральной трассы Калуга-Тула-Михайлов-Рязань.

Затем жители обратились к главе администрации с вопросами.

Так, во дворе по ул. Баженова, 7, 7а, 9 в 2016 году были проведены работы по обустройству игрового пространства для детей, в том числе футбольного поля, за что положительно проголосовали жильцы всех соседних домов. Но, по словам одного из жителей, по прошествии времени не все довольны расположением площадки. По данному вопросу принято решение провести встречу на месте и проработать пространство с учетом новых пожеланий.

Кроме того, поступила просьба осветить участок дороги на пересечении ул. Пролетарская набережная и ул. Степанова, продумать обустройство расчищенной территории, оградить железнодорожные пути от дороги. Начальнику главного управления по Пролетарскому терокругу поручено встретиться с заявителем на месте и подробно определить необходимый перечень работ. Кроме того, по просьбе жителя будет отсыпан асфальтовой срезкой участок дороги от ул. К. Маркса до ж/д путей, пришедший в негодность из-за движения большегрузной техники, и проработан вопрос организации пешеходного перехода на пересечении с ул. Степанова.

Жители обратились к главе администрации с просьбой закрыть для движения ул. Пробную. Принято решение организовать рабочую группу при участии активистов, специалистов дорожной отрасли и вынести данный вопрос на общественное обсуждение.

Еще один вопрос касался проведения аварийно-восстановительного ремонта дорожного полотна по ул. Металлургов. По словам Евгения Авилова, с 15 июля работы будут продолжены, а в 2020 году планируется капитальный ремонт дороги по ул. Металлургов в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Также жителями были затронуты темы участия в федеральных и муниципальных программах, капитального ремонта домов, благоустройства территорий, социальной сферы.

По окончании встречи глава администрации Евгений Авилов и профильные заместители пообщались с жителями по личным вопросам.

ИСТОЧНИК KP.RU