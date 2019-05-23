В рамках нацпроекта в Тульской области будут отремонтированы 62 дороги

СЕГОДНЯ 14:56 2019-05-23T14:56:15+03:00

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В 2019 году ремонт дорог в Тульской области начался со 2 апреля. Уже завершены работы на 3 региональных автомобильных дорогах:

- автоподъезде к Тульской областной клинической больнице №2 им. Л.Н.Толстого в Щекинском районе;

- дорога на подъезде к музею-усадьбе в Щекинском районе (в рамках поручения Губернатора Алексея Дюмина);

- автодороге "Дон"-Клин в Веневском районе.

Всего в этом году будут отремонтированы 53 региональные дороги общей протяженностью 313 км.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонт планируется на 62 объектах:

- 19 региональных дорог (154 км);

- 43 муниципальных дорог (44 км).

Общий объем финансирования работ в рамках нацпроекта – 2 млрд 619 млн рублей (из них 938,5 млн – средства федерального бюджета).

Разработаны региональные проекты - «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Организация и безопасность дорожного движения». Ключевая задача нацпроекта – увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, к 2024 году:

- региональных - до 50%;

- городских агломераций - до 85%.

К концу 2019 года планируется достичь показателя по нормативному состоянию региональных дорог в 46,4%, по дорогам агломерации – 65,13%.

В приемке работ помимо специалистов участвует и общественность. За каждым муниципальным образованием закреплен общественник, который не только принимает уже выполненные работы, но и объезжает объекты во время ремонтных работ, участвует в совещаниях рабочих групп и общественных обсуждениях.

Будут продолжены работы по ремонту и реконструкции мостов:

- через р. Упа в Одоевском районе;

- через р. Мордвес в Веневском районе;

- через р. Сежа в Туле;

- через р. Плава в Плавском районе;

- через р. Дон в Узловском районе;

- через р. Бобрик в Узловском районе;

- через р. Маловель в Одоевском районе;

ИСТОЧНИК KP.RU