2019-05-23T14:31:30+03:00
Происшествия

В Тульской области "Опель" насмерть сбил ребенка

Водитель авто также пострадал
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: УГИБДД России по Тульской областиФото: УГИБДД России по Тульской области
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22 мая 2019 года, в 16:45, в городе Богородицке, на переулке Вязовский, в районе д. 35, произошло трагическое ДТП.

30-летний молодой человек на автомобиле «Opel Vectra» сбил несовершеннолетнего пешехода - восьмилетнего мальчика. Он, будучи в сопровождении бабушки, перебегал проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля из-за стоящего транспортного средства. После удара «Opel» опрокинулся на обочину.

В результате ДТП в Тульской области мальчик от полученных травм погиб на месте происшествия. Водитель с различными травмами был госпитализирован.

Фото: УГИБДД России по Тульской области

Фото: УГИБДД России по Тульской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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