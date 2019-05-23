В Тульской области лже-соцработники обменяли пенсионерке деньги на «билеты банка приколов»
Накануне в Узловском районе Тульской области 79-летняя женщина стала жертвой мошенников.
Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, к ней в дом пришел неизвестный и представился сотрудником пенсионного фонда, оказывающим помощь пенсионерам в обмене денег.
Под этим предлогом гость вошел в жилище, и женщина отдала визитеру свои сбережения для «обмена». Совершив ряд манипуляций с купюрами, он вернул женщине деньги и ушел.
Лишь спустя продолжительное время пенсионерка обнаружила, что вместо настоящих денег ей вручили «билеты банка приколов». Ущерб составил 10 тысяч рублей.
В отделе МВД России по Узловскому району возбуждено и расследуется уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU