В Тульской области лже-соцработники обменяли пенсионерке деньги на «билеты банка приколов»

СЕГОДНЯ 12:24 2019-05-23T12:24:00+03:00

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Накануне в Узловском районе Тульской области 79-летняя женщина стала жертвой мошенников.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, к ней в дом пришел неизвестный и представился сотрудником пенсионного фонда, оказывающим помощь пенсионерам в обмене денег.

Под этим предлогом гость вошел в жилище, и женщина отдала визитеру свои сбережения для «обмена». Совершив ряд манипуляций с купюрами, он вернул женщине деньги и ушел.

Лишь спустя продолжительное время пенсионерка обнаружила, что вместо настоящих денег ей вручили «билеты банка приколов». Ущерб составил 10 тысяч рублей.

В отделе МВД России по Узловскому району возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU