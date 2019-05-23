2019-05-23T12:09:50+03:00
Происшествия

Полицейские разыскивают причастных к поджогам авто в Тульской области

[видео]
Виктория ЯКУШИНА
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Кадр из видеоКадр из видео
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Полицейские Тульской области сообщают, что в регионе участились факты поджогов автомобилей и краж бензина из авто.

В распоряжении правоохранителей есть запись с видеорегистратора, на которой видна группа молодых людей на территории Кимовского района, предположительно, несущих шланг и канистру с бензином.

Полицейские просят граждан, которые располагают какой-либо информацией об изображенных на видео людях, сообщить в УМВД России по Тульской области по телефону 32-22-49.

Полицейские разыскивают причастных к поджогам авто в Тульской области.Видео: УМВД России по Тульской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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