Полицейские разыскивают причастных к поджогам авто в Тульской области
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Кадр из видео
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Полицейские Тульской области сообщают, что в регионе участились факты поджогов автомобилей и краж бензина из авто.
В распоряжении правоохранителей есть запись с видеорегистратора, на которой видна группа молодых людей на территории Кимовского района, предположительно, несущих шланг и канистру с бензином.
Полицейские просят граждан, которые располагают какой-либо информацией об изображенных на видео людях, сообщить в УМВД России по Тульской области по телефону 32-22-49.
Полицейские разыскивают причастных к поджогам авто в Тульской области.Видео: УМВД России по Тульской области
ИСТОЧНИК KP.RU