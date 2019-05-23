2019-05-23T11:59:49+03:00
Происшествия

Житель Тульской области обокрал дом соседа

Возбуждено и расследуется уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
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В Ефремовском районе Тульской области полицейскими задержан подозреваемый в краже.

Как выяснилось, мужчина повредил замок двери чужого дома и забрал оттуда два мобильных телефона. Ущерб составил 40 тысяч рублей.

В качестве подозреваемого был пойман сосед потерпевшего - 40-летний безработный ранее судимый мужчина. Похищенное у него изъяли.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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