2019-05-23T11:30:23+03:00
Общество

В Тульской области 38-летний мужчина обвиняется в убийстве

Уголовное дело с обвинительным заключение направлено в суд для рассмотрения по существу
Виктория БЕССОНОВА
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В ночь с 10 на 11 марта 2019 года мужчина находился вместе со своим знакомым в одном из домов на ул. Дружбы села Воскресенское Дубенского района Тульской области. Во время распития спиртных напитков у них возник конфликт. Знакомый нецензурно высказывался о бывшей жене обвиняемого. В ответ тот получил множественные удары кулаками по разным частям тела. После, вооружившись кухонным ножом, мужчина нанес потерпевшему несколько ударов в область головы, шеи и живота. Смерть наступила сразу, потерпевший скончался от полученных телесных повреждений.

По совокупности доказательств вина обвиняемого в совершении убийства доказана в полном объеме. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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