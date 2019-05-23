В усадьбе Мосоловых открылась выставка оружия XVI-XVII веков, посвященная 500-летию Тульского кремля

СЕГОДНЯ 11:28 2019-05-23T11:29:15+03:00

Выставка будет работать до 30 марта 2020 года

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В отреставрированной усадьбе Мосоловых в Дубне начала работу выставка Тульского государственного музея оружия, посвященная 500-летию Тульского кремля и Большой засечной черты «Тульские защитники южных рубежей XVI-XVII веков».

В экспозиции представлены 11 реконструкций снаряжения и вооружения воинов тульского гарнизона XVI-XVII столетий. В частности, кольчато-пластинчатый доспех юшман, кольчато-пластинчатые набедренники и наплечники, пикинерский нагрудник, шпага с ножнами, шлем морион, а также полноразмерный макет полевой пушки XVII века, ростовые фигуры воинов Большой засечной черты, миниатюрные сюжетные диорамы и художественно-информационные планшеты. При изготовлении элементов художественного оформления используются электронные копии восьми тематических рисунков художника Олега Федорова, предоставленных государственным военно-историческим и природным музеем-заповедником «Куликово поле».

Выставка будет работать до 30 марта 2020 года.

Напомним, в рамках подготовки к празднованию в 2020 году 500-летия Тульского кремля как начала Большой Засечной черты в прошлом году в доме Мосоловых были проведены масштабные работы на общую сумму порядка 46 млн. рублей. Средства выделены из регионального и федерального бюджетов.

В настоящее время полностью отреставрирован фасад, закреплен фундамент здания, завершены внутренние работы по укреплению несущих конструкций, а также восстановительные и отделочные работы на первом этаже усадьбы. Как внешние, так и внутренние элементы убранства здания максимально сохранены или воссозданы в историческом виде. В частности, идет восстановление литой чугунной лестницы и других декоративных элементов чугунного литья, сохранившихся со времен первого хозяина усадьбы, восстановлены напольные покрытия, межкомнатные двери, изразцы, потолочный декор.

В 2019 году будут завершены ремонтные и реставрационные работы на втором и третьем этажах усадьбы, а также будет открыта постоянная музейная экспозиция, связанная с историей Дубны и Большой засечной черты.

ИСТОЧНИК KP.RU