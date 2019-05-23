Тульский «Арсенал» прошел в «Лигу Европы»
Свершилось событие, которого так долго ждали болельщики
Фото: Алексей ФОКИН
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Впервые в истории тульский ПФК «Арсенал» будет представлять нашу страну в еврокубковом турнире.
Путевку в Лигу Европы дали оружейникам шестое место в чемпионате России, а также победа «Локомотива» в Кубке страны.
Канониров уже поздравили с достижением губернатор Тульской области Алексей Дюмин, мэр Тулы Юрий Цкипури, экс-глава Тульской области Владимир Груздев, а также бывший арсеналец, нападающий «Зенита» Артем Дзюба.
ИСТОЧНИК KP.RU