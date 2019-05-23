Житель Тульской области застрелил из револьвера дебошира с ракетницей

СЕГОДНЯ 10:24 2019-05-23T10:24:12+03:00

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В Суворовском районе Тульской области перед судом предстанет мужчина за убийство при превышении необходимой обороны.

Инцидент произошел ночью 28 февраля 2019 года. Как сообщили в СУ СКР по Тульской области, обвиняемый выпивал в компании знакомых неподалеку от д. 6 по ул. Машиностроителей пос. Центральный Суворовского района.

Они встретили пьяного знакомого мужчину, и обвиняемый с ним повздорил. Первый оскорбил последнего, зашел в подъезд дома 6, спустя некоторое время вышел из подъезда с молотком и сигнальной ракетницей и выстрелил в сторону обвиняемого и его знакомых, при этом продолжая им угрожать.

После этого он подошел к одному из мужчин и направил в него сигнальную ракетницу, нажал курок, но выстрел не последовал. Затем он ударил ногой в область туловища другого мужчину, продолжая в руках держать молоток.

Тогда обвиняемый достал из кармана куртки револьвер и выстрелил в грудь дебоширу. Тот побежал по направлению к дому 13 по ул. Машиностроителей, но далеко убежать ему не удалось - ранение оказалось несовместимым с жизнью. Он упал на асфальт и скончался.

- Известно, что самодельный револьвер и боеприпасы к нему обвиняемый нашел в одном из гаражных кооперативов Суворовского района Тульской области и сохранил их у себя. В настоящее время он заключен под стражу. Совокупностью собранных по уголовному делу доказательств вина обвиняемого в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается в полном объеме, - сообщили в СУ СКР по Тульской области.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU