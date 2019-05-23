В Туле продолжаются работы по благоустройству

СЕГОДНЯ 10:07 2019-05-23T10:07:57+03:00

Изменить размер текста: A A

23 апреля 2019 года в Туле планируется вывоз смета на ул. Московской, Вересаева, в Санаторном переулке. Также планируется ликвидация свалки на ул. Рязанской (возле бывшего автодрома) объемом 100 кубических метров. Еще одна свалка будет ликвидирована на ул. 1-я Прокатная объемом 3 кубических метра.

Также намечены работы по окосу газонов по ряду адресов: на ул. Пузакова, Новомосковской, Кабакова, в районе зоны отдыха на реке Воронке, в Партизанской деревне, на ул. Каминского, Халтурина, Епифанской, в п. Косая гора на ул. Дронова, Октябрьской. Работы будут проводиться силами МКУ «Сервисный центр г. Тулы». Запланированы работы по стрижке живой изгороди в сквере Л.Н. Толстого. Ее проведут специалисты АО «Спецавтохозяйство».

Возле памятника Демидову сотрудники ООО «Дизайн-стиль» высадят цветы на площади 180 квадратных метров.

Кроме того, в рамках работ по озеленению города запланированы уходные работы по поливу зеленых насаждений, окосу сорной растительности по ряду адресов в Зареченском, Пролетарском, Советском округах. На территориях п. Рождественский и п. Октябрьский продолжится работа по обработке гербицидами очагов произрастания борщевика Сосновского.

ИСТОЧНИК KP.RU