Алексей Дюмин поздравил выпускников с Последним звонком

СЕГОДНЯ 09:57 2019-05-23T09:57:02+03:00

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил юных туляков с праздником Последнего звонка. В его поздравительной телеграмме сказано:

"Дорогие ребята! Поздравляю вас с праздником последнего звонка!

К этому дню вы долгие годы шли вместе со своими учителями и родителями. Получили необходимые знания и навыки и теперь вступаете в новый важный период вашей жизни.

В нашем регионе есть, где учиться и работать. Уверен, что здесь вы сможете в полной мере раскрыть свои таланты, реализовать накопленный потенциал.

Будьте прилежны и упорны, не бойтесь трудностей – они преодолимы. Смело идите к своей цели. Тульская область – ваш родной край, и именно вам определять, каким он будет.

Желаю вам здоровья, уверенности в своих силах, новых успехов и достижений! Удачи на экзаменах!"

ИСТОЧНИК KP.RU