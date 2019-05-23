Юрий Цкипури и Евгений Авилов поздравили юных туляков с праздником Последнего звонка

СЕГОДНЯ 09:53 2019-05-23T09:53:10+03:00

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Глава Тулы Юрий Цкипури и глава администрации города Евгений Авилов поздравляют выпускников одиннадцатых классов с праздником Последнего звонка:

«В этом году последний школьный звонок звенит для почти 2,5 тысяч выпускников-одиннадцатиклассников Тулы. Убеждены, годы учебы были наполнены незабываемыми событиями и удивительными открытиями, яркими мероприятиями и интересными занятиями. Многие защищали честь школы на спортивных состязаниях, предметных олимпиадах, творческих конкурсах. Сегодня вы – гордость школы, ее главные герои.

Дорогие ребята! Вам повезло, что ваша юность приходится на время грандиозных свершений: Тула становится все более привлекательной для молодежи. Вкладываются значительные средства в модернизацию школ, возводятся спортивные объекты и открываются креативные пространства для дополнительного образования и досуга. Появляются новые возможности для самореализации. От вас мы ждем смелых решений, успешных поступков, грандиозных свершений. Независимо от того, какую профессию вы выберете, уверены, ваш вклад в развитие Тульского края будет значительным.

Слова особой благодарности мы адресуем педагогам за преданность профессии, безграничную любовь к детям и подвижнический труд, весомый вклад в воспитание будущих поколений. По-особому торжественен этот день и для родителей. Вместе с вами, ребята, они прошли школьный путь: радовались успехам, поддерживали в трудную минуту. Цените их любовь и заботу.

Желаем выпускникам не терять веру в собственные силы, покорять неизведанные горизонты и стремиться к новым знаниям. Дерзайте! Все у вас получится».

ИСТОЧНИК KP.RU