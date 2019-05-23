В Туле будут благоустраивать контейнерные площадки
В этом вопросе муниципалитетам помогут региональные власти
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В областном центре прошло очередное заседание штаба «Народный контроль ЖКХ», которое возглавил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Заседание было посвящено вопросам внедрения новой системы обращения с отходами. Глава региона отметил, что положительные изменения уже происходят.
Сейчас в регионе более 5 000 контейнерных площадок. На их обустройство выделят из бюджета 45 миллионов рублей. Также будут созданы 650 новых контейнерных площадок.
Напоминаем, что с 1 января 2019 года в России мусор вывозят только региональные операторы.
ИСТОЧНИК KP.RU