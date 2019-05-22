2019-05-22T17:30:39+03:00
Общество

Сколько заработал за 2018 год главный спасатель Тульской области

Владимир Кий отчитался о доходах
Виктория ЯКУШИНА
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Начальник ГУ МЧС России по Тульской области Владимир Кий заработал в 2018 году 3 185 220, 30 рублей. Об этом гласит сайт МЧС России.

В собственности у генерал-майора внутренней службы имеется внедорожник "Lexus RX270" квартира площадью 94,9 квадратных метров (общая долевая собственность, 1/4), а также совместная с супругой квартируа площадью 42,3 квадратных метра и служебная площадью 62,6 квадратных метра.

Жена начальника регионального силового ведомства заработала за 2018 год 748 368, 8 рублей. У нее в собственности есть два земельных участка - 800 и 759 квадратных метров, квартира площадью 94,9 квадратных метра (общая долевая собственность, 1/4) и садовый дом площадью 58 квадратных метра - индивидуальная собственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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