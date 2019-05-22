2019-05-22T17:21:00+03:00
Общество

Погода в Туле 23 мая: гроза и ветер

Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст.
Виктория ЯКУШИНА
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23 мая 2019 года в Туле и Тульской области прогнозируется переменная облачность.

Местами синоптики обещают небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо до 7 мм).

Днем местами гроза.

Ветер ночью переменный с порывами 2-7 м/с. Днем западный, северо-западный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +10…+15°С, днем +22…+27°С.

Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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