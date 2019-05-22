Погода в Туле 23 мая: гроза и ветер
Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст.
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23 мая 2019 года в Туле и Тульской области прогнозируется переменная облачность.
Местами синоптики обещают небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо до 7 мм).
Днем местами гроза.
Ветер ночью переменный с порывами 2-7 м/с. Днем западный, северо-западный 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью +10…+15°С, днем +22…+27°С.
Атмосферное давление 735-740 мм рт. ст..
Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.
ИСТОЧНИК KP.RU