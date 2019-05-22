Институт бизнес-гидов появился в Тульской области
Еще в начале мая губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил сформировать команду муниципальных бизнес-гидов вместе с главами администраций. Работа будет проходить в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности».
Такие гиды будут существовать во всех 26 муниципальных образованиях. Они будут оказывать помощь и консультировать предпринимателей по вопросам организации, а также будут информировать по вопросам образовательных и областных бизнес-программ.
Работа данного института должна помочь создать максимально комфортные условия для успешного развития предпринимательской деятельности.
ИСТОЧНИК KP.RU