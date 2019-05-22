В День России в Туле выступит Мот

СЕГОДНЯ 17:38 2019-05-22T17:19:19+03:00

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12 июня 2019 года в Туле пройдет открытие Международного автомобильного фестиваля «Автострада».

Основные мероприятия состоятся в Тульском кремле и на площади Ленина.

С 12:00 туляков и гостей оружейной столицы ждут выставка ретро авто-мото-техники, ралли исторических автомобилей, тюнинг, автозвук, аэрография, картинг, гонки на радиоуправляемых моделях, шоу мотокаскадеров, соревнования по автослалому, презентации и показательные выступления.

На 19:00 запланирован праздничный концерт. Свою программу собравшимся представит российский рэп-исполнитель Мот.

В 22:00 небо над Тулой озарит праздничный фейерверк.

ИСТОЧНИК KP.RU