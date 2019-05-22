В Белоусовском парке пройдет акция «Территория, свободная от табачного дыма!»

СЕГОДНЯ 17:05 2019-05-22T16:45:50+03:00

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В рамках мероприятий Всемирного дня без табака в Туле пройдет профилактическая акця «Территория, свободная от табачного дыма!».

25 мая 2019 года, с 11:00 до 15:00 на площади у фонтана ЦПКиО им. П.П. Белоусова все желающие смогут пройти медицинские обследования: флюорографию легких, женщины до 39 лет – УЗИ молочной железы, старше 39 лет – маммографию с целью раннего выявления заболеваний молочной железы, аутофлуоресцентную стоматоскопию и дерматоскопию с целью ранней диагностики воспалительных и предраковых заболеваний полости рта и кожи, электрокардиографию, а также исследование крови на определение уровня глюкозы и общего холестерина в крови, для мужчин - определение простатспецифического антигена (ПСА) с целью выявления патологии предстательной железы.

При обследовании в центрах здоровья можно будет узнать частоту пульса и насыщение крови кислородом, уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе (у курильщиков), состояние сердца по ЭКГ-сигналам от конечностей, по результатам которых врачами-специалистами будет проводиться консультирование по выявленным факторам риска развития хронических неинфекционных заболеваний.

Психолог и врач-нарколог Тульского областного наркологического диспансера №1 проведут тестирование курильщиков по определению степени их зависимости к курению и помогут повысить мотивацию к отказу от курения.

А волонтеры-медики будут раздавать конфеты в обмен на сигареты.

ИСТОЧНИК KP.RU