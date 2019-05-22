Полицейские круглосуточно патрулируют исторический центр Тулы
В историческом центре Тулы организовано круглосуточное дежурство сотрудников УМВД России. Для фиксации и разбора выявленных правонарушений, для полицейских, несущих службу по охране общественного порядка, на пересечении улицы Металлистов и Благовещенского переулка установлен стационарный пост. Помимо ведется патрулирование набережной на электрокарах.
Помогают полицейским блюсти порядок работники охранной организации и представители общественности из городского казачьего общества.
Всего за время работа в историческом центре Тулы с августа 2018 года правоохранителями было раскрыто одно преступление и выявлено 259 административных правонарушений. В основном это распитие алкоголя или курение в общественном месте и мелкое хулиганство.
Полицейские круглосуточно патрулируют исторический центр Тулы.
ИСТОЧНИК KP.RU