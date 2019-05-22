2019-05-22T16:42:55+03:00
Общество

Полицейские круглосуточно патрулируют исторический центр Тулы

[видео]
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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В историческом центре Тулы организовано круглосуточное дежурство сотрудников УМВД России. Для фиксации и разбора выявленных правонарушений, для полицейских, несущих службу по охране общественного порядка, на пересечении улицы Металлистов и Благовещенского переулка установлен стационарный пост. Помимо ведется патрулирование набережной на электрокарах.

Помогают полицейским блюсти порядок работники охранной организации и представители общественности из городского казачьего общества.

Всего за время работа в историческом центре Тулы с августа 2018 года правоохранителями было раскрыто одно преступление и выявлено 259 административных правонарушений. В основном это распитие алкоголя или курение в общественном месте и мелкое хулиганство.

Полицейские круглосуточно патрулируют исторический центр Тулы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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