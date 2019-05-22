В Туле пройдет второй четвертьфинал «Оружейной лиги КВН»
Второй четвертьфинал «Оружейной лиги КВН» в Туле состоится 26 мая в 17:00 в ГКЗ.
Состав команд второго четвертьфинала:
- "Еще", г. Санкт-Петербург;
- "Решка", г. Орел;
- "Сборная города Егорьевска", г. Егорьевск;
- "Ваши финансы", г. Тула;
- "Сборная Азербайджанцев", г. Омск;
- "Сделано по Госту", г. Калуга;
- "КиС", г. Тула;
- "Сборная волонтеров Тулы", г. Тула;
- "Новые ГРУЗИНЫ", г. Москва;
Много интересного болельщики найдут на Telegram канале лиги КВН, самое главное - это трансляция игр.
Билеты на четвертьфинал «Оружейной лиги КВН» бесплатные, забронировать их можно у администраторов. Информацию по билетам можно узнать у Люсинэ Малхасян и у Олеси Золотовой.
ИСТОЧНИК KP.RU