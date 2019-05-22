В Туле пройдет второй четвертьфинал «Оружейной лиги КВН»

СЕГОДНЯ 16:20 2019-05-22T16:20:03+03:00

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Второй четвертьфинал «Оружейной лиги КВН» в Туле состоится 26 мая в 17:00 в ГКЗ.

Состав команд второго четвертьфинала:

- "Еще", г. Санкт-Петербург;

- "Решка", г. Орел;

- "Сборная города Егорьевска", г. Егорьевск;

- "Ваши финансы", г. Тула;

- "Сборная Азербайджанцев", г. Омск;

- "Сделано по Госту", г. Калуга;

- "КиС", г. Тула;

- "Сборная волонтеров Тулы", г. Тула;

- "Новые ГРУЗИНЫ", г. Москва;

Много интересного болельщики найдут на Telegram канале лиги КВН, самое главное - это трансляция игр.

Билеты на четвертьфинал «Оружейной лиги КВН» бесплатные, забронировать их можно у администраторов. Информацию по билетам можно узнать у Люсинэ Малхасян и у Олеси Золотовой.

ИСТОЧНИК KP.RU