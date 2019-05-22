Телефон горячей линии тульского Минздрава изменится

СЕГОДНЯ 16:00 2019-05-22T16:00:40+03:00

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До конца июня будет работать телефон 8-903-036-02-18. Позвонив по номеру, можно получить необходимую информацию по вопросам здравоохранения и оказанию медицинской помощи.

Время работы горячей линии: понедельник-четверг — с 09:00 до 18:00, пятница — с 09:00 до 17:00, перерыв — с 13:00 до 13:48.

С 1 июля получить консультацию специалистов можно будет по новому номеру: 8-800-44-44-00.

ИСТОЧНИК KP.RU