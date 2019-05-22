2019-05-22T15:38:49+03:00
Общество

В кремле пройдет V Всероссийский фестиваль-конкурс «Тульский заиграй»

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Администрация ТулыФото: Администрация Тулы
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25 мая в 13.00 в Тульском кремле пройдет V Всероссийский фестиваль-конкурс народной традиционной культуры «Тульский заиграй».

Лучшие фольклорные ансамбли и творческие династии, вокалисты и плясуны, гармонисты и мастера-игрушечники съедутся со всей страны, чтобы продемонстрировать свои таланты в воссоздании русских певческих, инструментальных и танцевальных традиций.

Если вы никогда не пекли пряники, не знаете, что такое фурчалка, не держали в руках кузнечный молот, не сидели за гончарным кругом или ткацким станом – не страшно! Всему этому и многому другому более 50 мастеров из разных уголков России обучат всех желающих на мастер-классах. А на масштабной ярмарке вы сможете приобрести изделия мастеров традиционных промыслов и ремесел и авторские работы на любой вкус.

Окинуть взглядом сразу всю пеструю фестивальную площадь получится с высоты старинного аттракциона «Карусельщики». А вернувшись на землю, обязательно следует посмотреть балаганные и раешные представления, мини-спектакли народного театра Петрушки, выступления фольклорных театров и цирковые номера «бродячих артистов», посетить площадку национальных игр «Бояре, а мы к вам пришли».

Все это позволит повернуть время вспять и оказаться в шумном прошлом русских традиционных гуляний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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