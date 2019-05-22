2019-05-22T15:36:56+03:00
Происшествия

В селе Яковлево семь человек тушили горящее здание

Причина пожара в Тульской области выясняется
Виктория ЯКУШИНА
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21 мая 2019 года в 23:40 в службу спасения сообщили о пожаре в двухэтажном здании, расположенном по адресу: Заокский район, с. Яковлево.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-42 и один расчет ПСЧ-32.

Пламя удалось погасить за 5 минут.

В результате происшествия в здании закоптился второй этаж по всей площади, прогарело чердачное перекрытие.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 3 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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