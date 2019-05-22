2019-05-22T15:20:07+03:00
Происшествия

В Тульской области 34 водителя после наезда на стрелу шлагбаума скрылись с места ДТП

Мария ВЛАСОВА
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В Тульской области 34 водителя после наезда на стрелу закрытого шлагбаума скрылись с места ДТП. Их и автомобили обнаружили в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГИБДД. Данные ДТП происходят как на федеральных трассах, так и других оборудованных шлагбаумами территориях.

При этом судебная практика показывает, что основным видом административного наказания за оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП является лишение права управления ТС.

УГИБДД УМВД России по Тульской области напоминает водителям, что наезд на стрелу закрытого шлагбаума либо самопроизвольное опускание стрелы шлагбаума на транспортное средство является ДТП (наезд на препятствие) с причинением имущественного ущерба, поэтому регистрируется и оформляется в установленном законом порядке. Ответственность за оставление места ДТП предусмотрена ст. 12.27 КоАП РФ «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» с максимальной санкцией – лишение права управления транспортными средствами от 1 года до 1,5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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