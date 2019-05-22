В страшном ДТП на Металлургов в Туле пострадали три человека
Две девушки и молодой человек госпитализированы
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В ночь на 22 мая 2019 года возле дома №108 по улице Металлургов в Туле произошло ДТП.
Как выяснилось, 19-летний водитель автомобиля «Ниссан» не остановился по требованию сотрудника ДПС. Стражи порядка погнались за ним, но парень решил сбежать от преследования.
В результате, водитель иномарки превысил скорость и не справился с управлением.
Авто его слетело на обочину и на полном ходу протаранило фонарный столб.
По предварительным данным, в аварии пострадали три человека - водитель и две девушки-пассажирки. Все они были госпитализированы. Состояние их оценивается как тяжелое.
ИСТОЧНИК KP.RU