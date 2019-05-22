В Тульской области за неделю пострадал от клещей 231 житель

СЕГОДНЯ 14:58 2019-05-22T14:58:00+03:00

Управление Роспотребнадзора Тульской области сообщает, что территория Тульской области не является эндемичной, но предупреждает о необходимости вовремя вакцинироваться против клещевого вирусного энцефалита

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С 13 по 19 мая по факту присасывания клещей в медицинские организации области обратился 231 человек, в том числе 106 детей. Всего с начала сезона с укусами клещей обратились 543 человека, из них - 208 детей. Данные показатели не превышают среднемноголетних значений. Тем не менее Управление напоминает о необходимости вакцинации для профессиональных групп риска и лиц, выезжающих на эндемичные по клещевому энцефалиту территории. В 2019 году вакцинацию прошел 41 человек.

На территории Тульской области проведены акарицидные обработки 467,8 га, в том числе 249,5 га территорий летних оздоровительных учреждений.

В случае обнаружения клеща необходимо обратиться в медицинскую организацию для его удаления. Исследование клеща на наличие возбудителей болезни можно провести в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» с 08:30 до 16:00 часов ежедневно. Адрес: г. Тула, ул. Оборонная, 114. Телефон: 37-39-56.

ИСТОЧНИК KP.RU