В церемонии открытия «Точки кипения» в ТГПУ им. Л.Н. Толстого приняли участие представители региональной власти и бизнеса

СЕГОДНЯ 14:15 2019-05-22T14:15:23+03:00

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Проректор по научно-исследовательской работе К.А. Подрезов представил одного из региональных партнеров педуниверситета, генерального директора ООО «Софтэксперт» А.В. Сорокина. Поздравив всех с открытием «Точки кипения», он отметил, что данный формат работы является не только еще одним способом взаимодействия со студентами, но и открывает новые проекты, новые горизонты.

– Точка кипения – это возможность. А воспользуемся ли мы ею, будет зависеть от нашего отношения! – сказал А.В. Сорокин.

Во всяком случае, генеральный директор ООО «Актум» О.Г. Мансуров такой возможности не упустил. По его словам, компания зародилась в стенах московской «Точки кипения» еще в то время, когда это был совершенно непонятный для многих формат работы.

– Одна из рекомендаций – не стесняться пробовать! – рассказывая о своем пути в бизнес, обратился О.Г. Мансуров к студентам. – Успешность сегодняшней «Точки кипения» будет зависеть от активности участвующих в ней людей. И я надеюсь, что те, кто здесь присутствует, станут гордостью не только Тульской области, но и всей Российской Федерации!

Замминистра экономического развития Тульской области Н.А. Комарова отметила, что поступательное движение вперед сегодня получают те регионы, которые способны максимально использовать свой человеческий капитал. Она поблагодарила педуниверситет за создание благоприятных условий для всестороннего развития молодежи. «Уверена, что открытие «Точки кипения» на его базе даст толчок для подготовки обладающих современными компетенциями кадров для всего региона», – сказала Н.А. Комарова.

Учредитель музея «Экспериментория» и детского технопарка «Мануфактория» А.Ф. Давлетшин рассказал о тесном сотрудничестве с педуниверситетом. Он пригласил студентов и преподавателей вуза принять участие в намеченном на 31 мая – 2 июня пилотном проекте «Тула-TEX.RUKAMI». Планируется, что в рамках этого фестиваля будет организована большая выставка технических кружков, и в его работе примут участие представители ведущих предприятий региона.

Взяв затем слово, проректор по научно-исследовательской работе К.А. Подрезов выразил большую благодарность всем сотрудникам ТГПУ им. Л.Н. Толстого, благодаря которым сегодня состоялось открытие «Точки кипения» на базе университета.

– Все, что вы видите здесь – все это выполнено на средства университета! – сказал Константин Андреевич. – Огромное спасибо ректору В.А. Панину, который поверил в этот проект. Огромное спасибо и нашим партнерам, которые в него поверили и нашли возможность, а главное – время, чтобы принять участие в различных мероприятиях, проходящих в университете!

К.А. Подрезов обратил внимание студентов на то, что все пространство нового зала «Толстой» сделано для них. «Конечно, мы будем сюда приглашать соответствующих экспертов, лекторов. Но львиная доля проводимых здесь мероприятий будет организована по вашей инициативе!» – подчеркнул проректор.

Кроме того, он выразил надежду на тесное взаимодействие с «Точкой кипения», которая вскоре откроется в Туле. По словам К.А. Подрезова, проведение совместных мероприятий позволит создать в нашем городе единое образовательное пространство.

Выступившие далее заместитель председателя комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку - начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства Е.В. Бушманова и министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Я.Ю. Раков подчеркнули значение открытия «Точки кипения» на базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Они сообщили, что готовы к тесному сотрудничеству и пожелали больших успехов в работе новой площадки развития региона.

Церемонию открытия «Точки кипения» завершило выступление ректора ТГПУ им. Л.Н.Толстого, профессора, доктора ф-м наук, депутата Тульской областной Думы В.А. Панина. Он еще раз поздравил присутствующих с таким знаковым, замечательным событием.

– С такой молодежью, с людьми, у которых такие горящие глаза, мы сможем многое совершить в России. Дорогу осилит идущий! – сказал Владимир Алексеевич.

После этого работу начали интерактивные площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU