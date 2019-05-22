Жителя Плавска ждет суд за кражу денег с банковского счета знакомого

СЕГОДНЯ 12:58 2019-05-22T12:58:51+03:00

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Четвертого января 2019 года мужчина с двумя своими знакомыми распивал спиртные напитки. Убедившись, что его никто не видит, он умышленно украл кредитную карточку, принадлежащую одному из товарищей. В тот же день в одном из банкоматов он совершил операцию по выдаче наличных, пин-код был мужчине известен. Общая сумма хищения составила 11 000 рублей.

Причиненный ущерб потерпевшему уже возмещен в полном объеме.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU