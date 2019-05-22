Жителя Плавска ждет суд за кражу денег с банковского счета знакомого
Прокурором Плавского района утверждено обвинительное заключение по обвинению жителя города Плавска в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ
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Четвертого января 2019 года мужчина с двумя своими знакомыми распивал спиртные напитки. Убедившись, что его никто не видит, он умышленно украл кредитную карточку, принадлежащую одному из товарищей. В тот же день в одном из банкоматов он совершил операцию по выдаче наличных, пин-код был мужчине известен. Общая сумма хищения составила 11 000 рублей.
Причиненный ущерб потерпевшему уже возмещен в полном объеме.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU