2019-05-22T12:35:56+03:00
Общество

Профессиональные тренеры приглашают туляков на бесплатные мастер-классы

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Афиша проекта «Город Спорта» в Туле на 23-26 мая 2019 года:

Северная ходьба:

23.05 – мастер-класс с Анной Ядыкиной

10.00 КАЗАНСКАЯ набережная

24.05 – мастер-класс с Еленой Черновой

10.00 КОМСОМОЛЬСКИЙ парк (вход с ул. Октябрьской, рядом с памятником Н.Рудневу)

25.05 – мастер-класс с Соколовой Еленой

10.00 ЦПКиО им. П.П. Белоусова

25.05 – забег на 5 км под руководством эксперта PARKRUN

8.50 ЦПКиО (вход в парк со стороны пр. Ленина (рядом музей Изобразительных искусств)

25.05 – круговая фитнес-тренировка с Сергеем Сулеиным, эксперт фитнес-клуба VLASTELIN FITNESS

11.00 ПРОЛЕТАРСКАЯ набережная (за автозаправкой SHELL, спортивная площадка)

25.05 – мастер-класс по легкой атлетике с Ильей Лазаревым, действующий спортсмен, тренер, КМС на 800 м

12.00 КАЗАНСКАЯ набережная (главная сцена за стеной Кремля напротив кафе Mr. Cup)

26.05 – круговая фитнес тренировка с Оксаной Сафоновой, эксперт фитнес-клуба «ВФОРМЕ»

8.50 площадка воркаут сквер ветеранов Афганистана ул. Демонстрации

26.05 – круговая фитнес-тренировка Ульяна Бривина, фитнес эксперт «Города Спорта»,

10.00 ЦПКиО (спортивная площадка (рядом скейтплощадка, футбольное поле, детский городок)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тульской области за неделю пострадал от клещей 231 житель
В Тульской области пройдет антинаркотический месячник
В церемонии открытия «Точки кипения» в ТГПУ им. Л.Н. Толстого приняли участие представители региональной власти и бизнеса
Жителя Плавска ждет суд за кражу денег с банковского счета знакомого
На четырех тульских кладбищах наводят порядок
В Туле эвакуируют автомобильный хлам
Тульские школьники стали призерами регионального этапа «Президентских состязаний»
В Тульской области стартовала операция «Мак - 2019»
Житель тульского Скуратово украл из парикмахерской краску для волос
Житель Тульской области ранил кухонным ножом 17-летнего племянника
Тулячка попалась на краже банковской карты
Алексей Дюмин встретился с руководителем администрации Президента РФ Антоном Вайно
В Тульской области велосипедистка угодила под колеса иномарки
Купальный сезон в Туле откроется 1 июня
Туляки стали победителями в соревнований по спортивному ориентированию
За сутки в Туле произошло 27 ДТП
В Туле на пр. Ленина автомобили встали в пробку: жители не могут добраться до работы
В Тульской области полыхало двухэтажное здание
Погода в Туле 22 мая: разогреет до +27 градусов
Фестиваль авторской песни «Куликово поле»: программа мероприятий
В Туле началась обработка территорий от борщевика
Тульские весипедисты привезли медали с «Гран-при Минска»