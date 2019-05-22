Профессиональные тренеры приглашают туляков на бесплатные мастер-классы
Афиша проекта «Город Спорта» в Туле на 23-26 мая 2019 года:
Северная ходьба:
23.05 – мастер-класс с Анной Ядыкиной
10.00 КАЗАНСКАЯ набережная
24.05 – мастер-класс с Еленой Черновой
10.00 КОМСОМОЛЬСКИЙ парк (вход с ул. Октябрьской, рядом с памятником Н.Рудневу)
25.05 – мастер-класс с Соколовой Еленой
10.00 ЦПКиО им. П.П. Белоусова
25.05 – забег на 5 км под руководством эксперта PARKRUN
8.50 ЦПКиО (вход в парк со стороны пр. Ленина (рядом музей Изобразительных искусств)
25.05 – круговая фитнес-тренировка с Сергеем Сулеиным, эксперт фитнес-клуба VLASTELIN FITNESS
11.00 ПРОЛЕТАРСКАЯ набережная (за автозаправкой SHELL, спортивная площадка)
25.05 – мастер-класс по легкой атлетике с Ильей Лазаревым, действующий спортсмен, тренер, КМС на 800 м
12.00 КАЗАНСКАЯ набережная (главная сцена за стеной Кремля напротив кафе Mr. Cup)
26.05 – круговая фитнес тренировка с Оксаной Сафоновой, эксперт фитнес-клуба «ВФОРМЕ»
8.50 площадка воркаут сквер ветеранов Афганистана ул. Демонстрации
26.05 – круговая фитнес-тренировка Ульяна Бривина, фитнес эксперт «Города Спорта»,
10.00 ЦПКиО (спортивная площадка (рядом скейтплощадка, футбольное поле, детский городок)
ИСТОЧНИК KP.RU