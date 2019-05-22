Профессиональные тренеры приглашают туляков на бесплатные мастер-классы

СЕГОДНЯ 12:32 2019-05-22T12:35:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Афиша проекта «Город Спорта» в Туле на 23-26 мая 2019 года:

Северная ходьба:

23.05 – мастер-класс с Анной Ядыкиной

10.00 КАЗАНСКАЯ набережная

24.05 – мастер-класс с Еленой Черновой

10.00 КОМСОМОЛЬСКИЙ парк (вход с ул. Октябрьской, рядом с памятником Н.Рудневу)

25.05 – мастер-класс с Соколовой Еленой

10.00 ЦПКиО им. П.П. Белоусова

25.05 – забег на 5 км под руководством эксперта PARKRUN

8.50 ЦПКиО (вход в парк со стороны пр. Ленина (рядом музей Изобразительных искусств)

25.05 – круговая фитнес-тренировка с Сергеем Сулеиным, эксперт фитнес-клуба VLASTELIN FITNESS

11.00 ПРОЛЕТАРСКАЯ набережная (за автозаправкой SHELL, спортивная площадка)

25.05 – мастер-класс по легкой атлетике с Ильей Лазаревым, действующий спортсмен, тренер, КМС на 800 м

12.00 КАЗАНСКАЯ набережная (главная сцена за стеной Кремля напротив кафе Mr. Cup)

26.05 – круговая фитнес тренировка с Оксаной Сафоновой, эксперт фитнес-клуба «ВФОРМЕ»

8.50 площадка воркаут сквер ветеранов Афганистана ул. Демонстрации

26.05 – круговая фитнес-тренировка Ульяна Бривина, фитнес эксперт «Города Спорта»,

10.00 ЦПКиО (спортивная площадка (рядом скейтплощадка, футбольное поле, детский городок)

ИСТОЧНИК KP.RU