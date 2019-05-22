В Туле эвакуируют автомобильный хлам

СЕГОДНЯ 12:27 2019-05-22T12:47:44+03:00

С 2018 года в Туле работает комиссия по принудительной эвакуации транспортных средств. За время ее работы в добровольном порядке было убрано 50 автомобилей и 11 были эвакуированы в принудительном порядке

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Очередной брошенный автомобиль был убран сегодня, 22 мая, с улицы Галкина, 35. Больше года им никто не пользовался, состояние соответствовало: спущенные колеса, на стеклах — трещины, в салоне — мусор.

Есть два варианта эвакуации: по обращению жителей, а также при выявлении бесхозных транспортных средств в результате объездов.

После того как автомобиль эвакуировали, он находится на стоянке в течение месяца. Если за это время владелец не объявляется — транспортное средство утилизируют, а вырученные средства с утилизации отправляются в городской бюджет.

Для возврата своей машины необходимо подать заявление. При этом будет удержана стоимость расходов на эвакуацию и хранение транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU