В Туле эвакуируют автомобильный хлам
Очередной брошенный автомобиль был убран сегодня, 22 мая, с улицы Галкина, 35. Больше года им никто не пользовался, состояние соответствовало: спущенные колеса, на стеклах — трещины, в салоне — мусор.
Есть два варианта эвакуации: по обращению жителей, а также при выявлении бесхозных транспортных средств в результате объездов.
После того как автомобиль эвакуировали, он находится на стоянке в течение месяца. Если за это время владелец не объявляется — транспортное средство утилизируют, а вырученные средства с утилизации отправляются в городской бюджет.
Для возврата своей машины необходимо подать заявление. При этом будет удержана стоимость расходов на эвакуацию и хранение транспортного средства.
ИСТОЧНИК KP.RU