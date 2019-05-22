Тульские школьники стали призерами регионального этапа «Президентских состязаний»
Тульские школьники стали призерами регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания».
Команда учеников 8 «В» МБОУ ЦО № 15 заняла 2 место в общекомандном зачете.
У ребят также золото в эстафетном беге, серебро в теоретическом конкурсе. В личном зачете среди юношей 3 место занял Святослав Грибанов, среди девушек 3 место заняла Виктория Жарликова.
Региональный этап проходил на базе МКУС СК «Сокольники» в Новомосковске. Участники соревновались в спортивном многоборье - беге на 60 метров, подтягивании на перекладине, отжимании, прыжках в длину с места - и творческих конкурсах.
Тульских школьников подготовили учителя физической культуры Сергей Соболев и Юрий Андриянов.
ИСТОЧНИК KP.RU