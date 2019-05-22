В Тульской области стартовала операция «Мак - 2019»

СЕГОДНЯ 11:59 2019-05-22T11:59:58+03:00

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В регионе стартовала межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Мак - 2019».

Мероприятия в ее рамках проводятся ежегодно для выявления и ликвидации незаконных посевов, а также очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений.

Кроме того, полицейские проводят профилактические беседы с населением для разъяснения мер административной и уголовной ответственности за незаконное культивирование наркосодержащих растений.

ИСТОЧНИК KP.RU