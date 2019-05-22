Житель тульского Скуратово украл из парикмахерской краску для волос

СЕГОДНЯ 11:54 2019-05-22T11:54:59+03:00

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Полицией в Туле пойман подозреваемый в краже.

Как выяснилось, злоумышленник подобрал ключи и проник в помещение парикмахерской в Скуратовском микрорайоне. Он вынес оттуда две машинки для стрижки, краску для волос, а также роутер. Ущерб составил 27 тысяч рублей.

Полицейские выяснили личность похитителя. 50-летний мужчина, проживающий поблизости от парикмахерской, признался в содеянном.

В отделе полиции «Скуратовский» возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU